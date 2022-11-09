В администрации Путина требовали меньше цитировать, в том числе, херсонского коллаборанта Стремоуса.

СМИ групп "Россия сегодня", "Российская газета" и ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24", "Радио России", радио "Маяк") получили указания от администрации российского диктатора Владимира Путина меньше цитировать тех, кто критикует армию России.

Как пишет издание "Верстка", теперь СМИ нужно реже цитировать ряд депутатов (глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина), которые попали в список "токсичных" из-за своих высказываний, касающихся хода войны против Украины и частичной мобилизации.

К примеру, Гурулев после освобождения Лимана от россиян активно ругал минобороны России за сдачу города. В частности, вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он критиковал командующего Центральным военным округом Александра Лапина.

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Собеседник "Верстки" отмечает, что изначально "не была выработана информационная стратегия властей, все комментировали, кто во что горазд". От главы оборонного комитета Госдумы Картаполов, в частности, звучали заявления о возможных кадровых решениях в связи с жалобами от мобилизованных.

Указания меньше цитировать политиков из списка и делать это только если "требует новостная повестка" раздало Управления по общественным проектам Кремля во главе с Сергеем Новиковым.

По информации издания "Медуза", в список тех, кого пропагандистским СМИ не стоит цитировать, попал Кирилл Стремоусов, херсонский коллаборант, о чьей гибели стало известно 9 ноября.

Как Путин сделал военных козлом отпущения

Как писал УНИАН, в конце сентября-начале октября лидер Чечни Рамзан Кадыров и куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации на фронте.

Их заявления подхватили ток-шоу на федеральных каналах – критика военного командования впервые начала звучать на всю страну.

Аналитики предполагали, что в конце концов Путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование. В американском ISW прогнозировали, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

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