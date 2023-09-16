С завтрашнего дня автомобили, зарегистрированные в России, не имеют права въезжать в Польшу.

Власти Польши заявили о том, что закрывают свою границу для авто с номерами РФ. Запрет вступает в силу с 00:00 17 сентября.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, отметив при этом, что запрет касается как жителей России, так и других стран, перемещающихся на автомобилях с российскими номерами, сообщает Niezalezna.pl.

"Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных", — сказал Каминьский.

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Каминьский добавил, что "автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу".

Транспортные средства, зарегистрированные в России и оснащенные российскими номерными знаками, которые с воскресенья, 17 сентября, появятся на польских пограничных переходах, будут возвращены в страну, не входящую в ЕС, из которой они прибыли, независимо от того, Россия это или другая страна. Такие действия будут осуществлены, даже если водитель автомобиля не является гражданином Российской Федерации.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

С 17 сентября 2023 года запрещается покупать, ввозить или передавать в Европейский Союз прямо или косвенно автомобили и другие мототранспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки 10 человек, в том числе легковые и грузовые автомобили (с кузовом универсал), а также гоночные автомобили, если они происходят из России или экспортируются из России.

5 сентября 2023 года немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ. В связи с этим посольство России в Германии советует своим гражданами просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами. Россияне утверждают, что ввозят авто "для использования в личных целях или транзита", но немецкие таможенники все равно конфисковывают машины.

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Кроме того, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен.

12 сентября 2023 года таможенные органы Литвы и Латвии заявили о том, что будут изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Как сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте, конфискация авто будет осуществляться в рамках рекомендаций Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Исключения коснутся автомобилей, владельцы которых предоставят документы, подтверждающие, что машина направляется в Калининградскую область.

13 сентября 2023 года Эстония присоединилась к запрету на въезд авто с российскими номерами.

15 сентября 2023 года вслед за странами Балтии Финляндия заявила о том, что закроет свою границу для авто с номерами РФ. Автомобили, вместимостью менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу Финляндии.

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