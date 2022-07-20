Некоторых байкеров арестовали.

В домах членов всероссийского мотоклуба "Ночные волки", которые живут в Европе, провели аресты и обыски.

Об этом РИА новости сообщил президент организации Александр Залдастанов.

"Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия", - заявил он.

Как известно, ранее мотоклуб "Ночные волки" и его президент были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.

Залдастанов подчеркнул, что никто из его товарищей "не дал слабину", не отказался от дружбы и своих убеждений.

"Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, въезд в Европейский Союз наконец-то запретят и пропутинскому байкерскому клубу "Ночные волки", который с начала аннексии Крыма распространяет в Европе российскую пропаганду.

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