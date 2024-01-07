Мужчина двигался в больницу, но вооруженные люди на блопосту решили, что ему лучше вернуться на фронт.

Бывшего наемника из "ДНР" похитили по дороге в больницу и подписали за него контракт.

Как сообщила дочь боевика, мужчину буквально похитили из блокпоста, когда он двигался в больницу. За рулем была дочь оккупанта. Сам он был на заднем сиденье с признаками инсульта.

По дороге машину остановили люди в форме. Они избили бывшего военного, вытащили из машины и повезли в неизвестном направлении. На заявления об инсульте эти люди не обращали внимания. Рядом видна машина так называемой полиции "ДНР".

Затем выяснилось, что за мужчину уже подписан контракт на прохождение военной службы. Сам бывший наемник не выходит на связь.

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Напомним, что российский военный преступник, неонацист Алексей Мильчаков рассказал, что его знакомый боевик "ДНР" насмотрелся на зверства "русских освободителей" с Кавказа на временно оккупированной территории Запорожской области, и перешел на сторону Украины.

"Был у меня знакомый. Он был "ополченцем ДНР" в 2014 году. Сейчас он на той стороне (в составе ВСУ - УНИАН) воюет. Он мне сразу сказал: "Я вижу, кто сюда приехал, что это ходячий Кавказ с отношением к людям, к женщинам". Мне жаль, что мы потеряли такого человека", - заявил Мильчаков.

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