Изначально школьники не поняли, боевой или нет пистолет у одноклассницы.

Ученица шестого класса гимназии №23 в Челябинске принесла в школу пистолет.

Об этом сообщает портал dailystorm.

«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет, похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции», - сообщили правоохранители.

Изначально школьники не поняли, боевой или нет пистолет у одноклассницы. Позднее оказалось, что оружие у девочки в портфеле было пневматическим.

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По словам родителей, она не раз проявляла агрессию по отношению к ученикам и педагогам.

«Ранее с ней же был инцидент с ножом. Потом она нападала и избивала одноклассников», - заявил отец одного из учеников.

В настоящий момент со школьницей и ее матерью работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Один из родителей также рассказал, что после случившегося в гимназию вызвали бригаду скорой помощи.

Стрельба в российской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Денис Прядко