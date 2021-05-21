Ученица шестого класса гимназии №23 в Челябинске принесла в школу пистолет.
Об этом сообщает портал dailystorm.
«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет, похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции», - сообщили правоохранители.
Изначально школьники не поняли, боевой или нет пистолет у одноклассницы. Позднее оказалось, что оружие у девочки в портфеле было пневматическим.
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По словам родителей, она не раз проявляла агрессию по отношению к ученикам и педагогам.
«Ранее с ней же был инцидент с ножом. Потом она нападала и избивала одноклассников», - заявил отец одного из учеников.
В настоящий момент со школьницей и ее матерью работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Один из родителей также рассказал, что после случившегося в гимназию вызвали бригаду скорой помощи.
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