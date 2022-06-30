Тем, кто хочет продолжить учебу, предлагают письменно дистанцируется от войны России в Украине.

Чехия ограничивает возможность обучения россиян в университетах по техническим специальностям, ссылаясь на санкции, принятые Европейским Союзом в ответ на развязанную Россией войну в Украине.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС (№ 833/2014, № 692/2014, № 2022/263 и № 765/2006), запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью", – заявила заместитель министра образования Радка Вильдова в письме чешским университетам.

Отмечается, что таким образом несколько сотен российских и белорусских студентов, обучающихся техническим специальностям в чешских университетах, будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет.

При этом издание отмечает, что университеты в Чешской Республике имеют сильную академическую автономию, а потому министерство образования Чехии может только рекомендовать, с каких курсов следует исключить российских студентов. В то же время, как сообщает новостной сервер Aktuálně.cz, университеты предупредили, что они "рискуют потерять свой международный авторитет", если не будут соблюдать санкции.

В связи с этим некоторые вузы ищут способы, как поступить с российскими студентами. Например, Чешский технический университет (CTU) в Праге предложил им возможность подать заявку в форме письма в ректорат, в котором они дистанцируются от войны России против Украины. С этими письмами они могут обратиться в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение учебы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Чехия не будет выдавать визы россиянам и беларусам до конца марта 2023 года.