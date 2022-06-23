Цель - оказать давление на Россию и Беларусь и обеспечить безопасность Чехии.

Постановление о невыдаче виз и видов на жительство в Чехии россиянам и беларусам будет действовать до конца марта 2023 года.

Об этом сообщает České noviny.

Так, в ответ на заявления на вид на жительство в Чехии, поданные россиянами или беларусами в посольство, не будет проводиться никаких разбирательств.

Цель - оказать давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию, и обеспечить безопасность Чехии.

"Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине, который был вызван вторжением Российской Федерации, которую поддерживает Республика Беларусь", - говорится в сообщении МИД страны.

Иностранцев, у которых уже есть вид на жительство, это не касается. Поэтому россияне и беларусы могут продолжать обращаться за продлением вида на жительство.

Положение не распространяется и на заявки на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он сопровождает.

Также правило не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чешской Республике. А также на заявления о выдаче постоянного вида на жительство для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике, если причиной подачи заявления является их совместное проживание.

Это также не относится к заявлениям на получение визы, разрешений на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес был подтвержден министром иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.

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