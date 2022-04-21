Он досрочно сложил свои полномочия главы компании.

Генеральный директор и совладелец российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов ушел из совета директоров. Бизнесмен досрочно сложил свои полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба российской компании

"По состоянию на 31 марта 2022 года Вагит Алекперов владеет и голосует 3,12% акций ПАО "Лукойл". Вагит Алекперов также является бенефициаром 5,43% акций ПАО "Лукойл", по которым он не имеет права голоса. Таким образом, Вагит Алекперов не является контролирующим акционером ПАО "Лукойл", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Великобритании расширило санкции в отношении граждан Российской Федерации. В санкционный список внеси еще 206 бизнесменов и политиков из РФ, а также членов их семей, в том числе и российский олигарх Вагит Алекперов, который является основателем и совладельцем второго крупнейшего российского нефтепереработчика "Лукойл". Он руководит компанией с 1993 года.

После этого в компании заявили о возможной остановке двух заводов из-за нехватки мощностей для хранения мазута на фоне уже введенных санкций. В "Лукойле" указали, что в результате санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование излишка данного топлива в хранилищах".

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