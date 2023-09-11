Губернатор заявил о сбитии дронов.

В ночь на понедельник, 11 сентября, в Белгородской области прогремели взрывы. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Сообщается, что очень громкие взрывы слышали над Яковлевским районом, в районе города Строитель. Местные жители сняли на видео вспышки в небе и якобы момент сбития беспилотного летательного аппарата. Впоследствии об атаке дронов заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Видео дня

Атаки дронов на Россию: последние новости

Как известно, в последнее время территорию Российской Федерации все чаще атакуют дроны. Самая массированная атака произошла в ночь на 30 августа, когда произошло попадание беспилотника по аэродрому в Пскове и пожар воинской части.

В ту же ночь взрывы раздавались в Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областях. А введение плана "Ковер" в аэропортах Москвы уже никого не удивляет - россияне систематически сообщают об атаках дронов на столицу.

Вас также могут заинтересовать новости: