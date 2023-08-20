Изначально губернатор отрапортовал о 12 сбитых целях, но уже через пару часов поделил собственную цифру на четыре.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивил новыми цифрами о сбитых "украинских" дронах.

Ранее чиновник заявил, что в районе 14:51 над Белгородским районом сработала система ПВО и насчитал 12 ликвидированных целей.

Уже через пару часов он отметился кратким уточнением в своем Telegram, что противовоздушная оборона РФ сбила три дрона. По данным Гладкова, речь идет об интервале с 13-50 до 14-40.

Видео дня

"Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели", - говорится в сообщении чиновника.

Над Белгородской областью вновь заметили дроны

Напомним, это воскресенье стало громким выходным для Белгородской области: днем местный губернатор Вячеслав Гладков запаниковал и насчитал в небе минимум 12 сбитых дронов. По ним традиционно успешно сработала ПВО РФ, утверждал чиновник. На фоне его сообщений в сети стали появляться фото и видео, где видны задымления.

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