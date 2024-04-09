В результате атаки зафиксированы значительные повреждения главного производственного цеха.

Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ - это операция Главного управления разведки.

Об этом сообщил информированный источник УНИАН в Силах обороны.

"За атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны. Есть значительные повреждения главного производственного цеха", - сообщил источник.

Атака на учебный авиационный центр под Воронежем

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, центр атаковали якобы два беспилотника. Хотя официально оккупанты отчитывались о сбитии БПЛА, но в сети появились кадры, на которых четко видно, что "птички" долетели по цели и поразили ее.

На видео момента атаки видно, что россияне пытались сбить БПЛА, открыв огонь из нескольких точек центра. Впрочем, впоследствии видно и слышно мощные взрывы.

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