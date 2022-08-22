Чиновники и пропагандисты утверждают, что якобы исполнительница убийства Дугиной находится в Эстонии.

Российские пропагандисты и чиновники угрожают Эстонии, утверждая, что в этой стране якобы находится "исполнительница убийства" Дарьи Дугиной.

Как в комментарии российскийским пропагандистским СМИ заявил сенатор Владимир Джабаров, Россия требует выдать "террористку".

"Если Эстония не выдаст РФ исполнительницу убийства Дугиной, есть основания для жёстких действий против Таллина, укрывающего террористку", – заявил российский сенатор.

Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян намекнула на намерение РФ отомстить за убийство Дугиной.

"Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина", – написала она в Twitter.

Как писал УНИАН, ранее ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочки главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировано и совершено украинскими спецслужбами.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк (Шабан), заехавшая в Россию в июне вместе с 12-летней дочкой, пишут росСМИ со ссылкой на ФСБ.

Кроме того, российские пропагандисты сообщают, что Вовк якобы ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов". РоссСМИ показали ее фото и удостоверение.

Напомним, в Подмосковье 20 августа взорвали авто, за рулем которого была Дарья Дугина. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

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