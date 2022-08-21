Украина не уголовное государство и к преступлению в РФ не имеет отношения, отметил советник руководителя Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал вчерашний теракт в РФ - подрыв авто с дочерью идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьей.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал Подоляк.

По его словам, Россия уже начинает "внутренне разваливаться" и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в РФ.

"Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа "давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев". И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным", - отметил Подоляк.

Напомним, 20 августа в Подмосковье взорвали машину, в которой находилась Дарья Дугина. Позже в СМИ появилась информация, что взрыв произошел под днищем внедорожника, за рулем которого была дочь Александра Дугина.

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