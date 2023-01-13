Танки должны поступить в течение двух месяцев.

В Минобороны Франции раскрыли сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что танки должны поступить в течение двух месяцев, пишет Reuters.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течение двух месяцев", - заявил министр.

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Французские AMX-10RC

AMX-10RC-французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется как колесный танк.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Франция применяла их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу AMX-10RC Украине.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков заявлял, что AMX-10RC станут "ночным кошмаром" для российских военных. По его мнению, у этих танков есть все шансы стать "сковородой" для россиян на украинской земле.

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