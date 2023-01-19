Всего произведено около 900 боевых машин, почти половина из которых поставлена на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты.

Париж рассматривает передачу Украине своих боевых танков Leclerc, чтобы обеспечить Берлину основу для поставки тяжелой бронетехники, пишет Politico со ссылкой на французского чиновника.

При этом в политических кругах Франции еще продолжаются дискуссии по этому поводу. "Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом", - сказал собеседник издания.

Передачу танков будут обсуждать на совместном с немецкими правительственными чиновниками заседании.

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AMX-56 Leclerc - основной боевой танк французской армии. Он разработан в 80-х годах, а серийное производство этой модели началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter. Всего произведено около 900 боевых машин, почти половина из которых поставлена на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты.

В начале января этого года Франция начала модернизацию 200 таких танков, согласно которой техника получит обновленную систему управления огнем и новую электронику.

Танки для Украины – что известно

Первой, кто официально подтвердил передачу для Украины танков западного образца, выступила Великобритания. Накануне Лондон согласился поставить ВСУ 14 единиц своих Challenger 2.

Вместе с тем Германию пытаются уговорить дать хотя бы разрешение на поставку ВСУ жизненноважных Leopard. По этому поводу канцлер ФРН Олаф Шольц уже поставил США условие: сначала Вашингтон должен подтвердить передачу Киеву своих тяжелых танков Abrams.

Уже известно, что Варшава забронировала для Украины целую роту немецких танков, но без политического решения Берлина передать их Украине не может. Премьер Польши Матеуш Моравецкий расчитывает на поставку Украине не менее 100 боевых танков.

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