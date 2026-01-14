Ученые раскрыли тайну странной рыбы с 'дырой' в голове, которая обитает в Америке

С помощью микро-КТ-сканера команда исследователей создала подробную 3D-модель чашеобразной головы Bothragonus swanii.

В Северной Америке обитает странная рыба с необычным углублением в голове. Ученые долгое время гадали, зачем оно нужно рыбе, и теперь выдвинули интересную теорию, пишет BBC Wildlife Magazine.

Исследователи из Университета штата Луизиана предположили, что рыба вида Bothragonus swanii использует углубление в своей голове как ударный инструмент, чтобы издавать жужжащие звуки для общения.

"Выглядит так, будто у рыбы отсутствует большой кусок черепа - как будто кто-то взял маленькую ложку для мороженого и вынул его часть. Такая особенность практически не встречается у рыб – или у любых других позвоночных", - заявил ученый-ихтиолог из Университета штата Луизиана Дэниел Гелдоф.

Отмечается, что существуют различные теории о назначении этого любопытного отверстия в головах Bothragonus swanii. Чтобы найти ответ, исследователям нужно было найти экземпляры для изучения, что не является легкой задачей. Эти рыбы обитают в мелких каменистых приливных зонах от Калифорнии до Аляски и очень хорошо умеют прятаться.

С помощью микро-КТ-сканера команда исследователей создала подробную 3D-модель чашеобразной головы Bothragonus swanii. Модель получилась настолько подробной, что на ней были видны отдельные нервы.

"При увеличении становится ясно, что в странном отверстии головы рыбы находится множество крошечных структур. На задней поверхности ямки видны явные стержни (длиной в несколько миллиметров) и чрезвычайно крошечные костные шипы, все направленные внутрь", - поделился Гелдоф.

Ихтиолог считает, что эти рыбы могут использовать ямки в своих головах для ощущения движения и создания звука. Крошечные шипы внутри их голов могут использоваться в качестве датчиков движения воды, поскольку они двигаются, когда вода протекает через углубление.

Кроме того, сканирование показало, что первый ряд ребер у Bothragonus swanii очень большой. По словам Гелдофа, ребра стали огромными и упирались прямо в твердую костную выемку у основания черепной ямки. Мощные мышцы позволяют этим рыбам использовать ребра как барабанные палочки: они вибрируют, упираясь в выемку в черепе.

Что известно об одной из самых загадочных рыб на планете

Ранее эволюционный биолог Скотт Трэверс рассказал о плащеносной акуле. Она жила еще во времена динозавров и до сих пор обитает в глубоководных районах, оставаясь практически неизменной в течение последних 80 миллионов лет.

Плащеносная акула обычно обитает в водах на глубине 600 метров, поэтому ее очень редко можно найти живой на уровне моря. На первый взгляд, непосвященный, вероятно, вообще не узнает в нем акулу.

Челюсти плащеносной акулы также являются эволюционным пережитком. Вместо выдвижной челюсти, как у большинства современных акул, ее челюсть более жесткая и прикреплена к черепу. Такое строение напоминает челюсть ранних хрящевых рыб, недостатком которых является ограниченная подвижность челюстей.

