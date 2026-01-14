14 января принято молиться грузинской святой и отмечать Новый год по старому стилю.

Четырнадцатый день января ранее по юлианскому календарю был первым числом года, что сохранилось в памяти общественности. У православных верующих сегодня праздник прославленной грузинской святой. А в мире чествуют науку, которая повлияла на все научные дисциплины.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы 14 января отмечаютСтарый Новый год, то есть Новый год по старому стилю. Этот праздник сегодня в Украине неофициальный, но любим в народе. У него есть немало давних славянских традиций - принято готовить кутью, посевать и гадать на будущее.

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнее число празднуется Международный день логики. Это наука о способах мышления и умении выводить заключения. Логические законы применяются во многих других дисциплинах и даже в повседневной жизни, поэтому им посвящается отдельное торжество в году.

Ещё одно важное событие отмечается в медицине - это Международный день кесарева сечения. Эта акушерская операция применяется при сложных родах и спасает жизни миллионов матерей и младенцев. Цель этой даты - распространить информацию о показаниях и последствиях процедуры для здоровья женщины.

Однако есть также и другие, менее крупные всемирные праздники сегодня. Это, к примеру, День домашнего уюта, День осла, День борьбы с прокрастинацией, День одежды для питомца и День воздушных змей.

Какой сегодня праздник церковный

В 2026 году Православная церковь Украины для богослужений использует новый календарь. По нему в сегодняшнюю дату чествуют святую Нину Грузинскую, которая популяризировала христианство в Грузии.

В староцерковном стиле 14 января посвящается памяти святителя Василия Великого, в честь чего отмечается Васильев день. А также наступает праздник Обрезание Господне.

Какой сегодня праздник народный

В 2026 году в Украине 14 января покажет нам настоящую суровую зиму. Вспомним, что об этой дате говорят давние приметы:

синицы и воробьи громко пищат - к морозу;

если деревья покрылись инеем, то осенью будет хороший урожай овощей;

чем дальше в лесу слышно эхо, тем сильнее будут заморозки;

в течение дня часто меняется погода - это свидетельствует о переменчивом феврале.

Вспоминая о том, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святой Нине о здоровье и плодовитости домашнего скота, покровительницей которого она считается. Крестьяне ухаживают за лошадьми и коровами, дают им лакомства и чистят хлев. Очень полезно для здоровья в этот день пить коровье или козье молоко.

Женщинам полагается хорошо поработать, заняться уборкой, рукоделием и другими домашними делами. Считается, что святая Нина благословит работящих людей.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в этот день можно привлечь счастье, если следовать его обычаям, есть также риск навлечь на себя беду. Неудачным будет праздник сегодня для лентяев и бездельников. Категорически запрещено обижать животных, а женщинам также нельзя пить спиртное.

