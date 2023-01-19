Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США являются крупнейшими поставщиками помощи Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на условие канцлера Германии Олафа Шольца относительно того, что его страна согласится передать Украине танки Leopard 2, если Вашингтон поставит Abrams.

"Президент считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую помощь и какие виды техники они готовы предоставить Украине", – подчеркнула она во время брифинга.

Жан-Пьер отметила, что Штаты приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения. По ее словам, "солидарность наций" в поддержке Украины очевидна. Однако "это решение каждой страны".

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В то же время пресс-секретарь Белого дома добавила, что США являются "крупнейшими поставщиками" помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине.

Оружие для Украины: помощь от США

Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).

Кроме того, Украина получит от Вашингтона 14 модульных ракетных комплексов Vampire. Министерство обороны США подписало контракт на их изготовление с компанией L3harris Technologies.

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