В Украине в результате вчерашней воздушной атаки Российской Федерации погибли 11 мирных жителей.

В Минобороны РФ отчитались об очередном ракетном ударе по Украине. Традиционно у Шойгу придумали новые "победы", чтобы успокоить провоенную аудиторию.

В опубликованном пропагандистами видео представитель МО РФ Игорь Конашенков, впрочем, ограничился несколькими сухими репликами.

Москва не скрывает, что бьет по гражданской критической инфраструктуре, которая, в больном воображении Кремля, обслуживает военных.

Видео дня

"ВС РФ нанесли массированный удар 26 января по объектам системы энергетики, которые обеспечивают предприятия ОПК и транспортную систему Украины", - заявил Конашенков.

Он добавил, что "цели массированного удара ВС РФ 26 января были достигнуты, все указанные объекты поражены".

В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня отметил, что оккупанты попали двумя ракетами "Кинжал" в несколько объектов энергетики в Киеве и Запорожье.

"У русских мало "Кинжалов". Их берегут для поражения наиболее стратегических целей. На этот раз один из "самых стратегических целей" - объект в Запорожье и один из объектов энергоструктуры в Киеве. Вот их "стратегическая цель" - оставить какой-то район Киева без света", - ответил Игнат.

Массированный удар по Киеву 26 января - что известно

Вчера, 26 января, российские войска выпустили по Украине 55 ракет. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. 47 российских ракет удалось сбить силам ПВО, 20-над столицей.

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены пять жилых домов, еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. От российских ракет и дронов погибли 11 мирных жителей.

Киевские власти уточнили, что область вчера подверглась "комбинированному удару" - ракетами и дронами. Иранские БПЛА враг применит и для того, чтобы выявлять и истощать силы противовоздушной обороны.

"Укрэнерго" подтвердило попадание в энергообъекты в нескольких регионах, в том числе и в Киеве.

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