Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений, дефицит в системе значительный.

В результате сегодняшней атаки россиян ракетами и дронами повреждено энергетическое оборудование в нескольких регионах, в Днепровском регионе уничтожено основное высоковольтное оборудование.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", 26 января враг снова нанес удары ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины.

"Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", - говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, также есть на юге, в том числе и в Одесской области.

"По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Дефицит в системе значительный. До всех областей доведены лимиты потребления", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате сегодняшней ракетной атаки на объекты украинской энергетики российские военные попали в электрические подстанции, однако ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

"Страна-террорист Россия выпустила более 55 ракет по Украине, а ночью атаковала дронами. Основная цель - объекты энергетики, лишение украинцев света и тепла. Большинство ракет и дронов сбили наши защитники. К сожалению, есть попадание в подстанции. Но ситуация в энергосистеме остается контролируемой. Энергетики делают все, чтобы обеспечить поставки электричества", - написал он.

Ракетная атака на Украину 26 января:

По всей Украине утром была объявлена масштбная воздушная тревога. Враг бил по Украине ракетами. В ряде областей произошли экстренные отключения электроэнергии. Сообщалось о прилетах в некоторых областях. Есть жертвы.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектам. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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