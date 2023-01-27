Это опасное оружие, так как обнаружить и сбить его имеющимися средствами невозможно, заметил Игнат.

Российские войска ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Киеву и Запорожью, рассказал в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, речь идет об ударах по критической инфраструктуре.

"У русских мало "Кинжалов". Их берегут для поражения наиболее стратегических целей. На этот раз один из "самых стратегических целей" - объект в Запорожье и один из объектов энергоструктуры в Киеве. Вот их "стратегическая цель" оставить какой-то район Киева без света", - сказал он.

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Это опасное оружие, так как обнаружить и сбить его имеющимися в войсках ПВО средствами невозможно, заметил Игнат.

"Кинжал" - это ракета, которая летит по баллистической траектории: истребитель Миг-31К доставляет ее в верхние слои атмосферы, там запускает и она уже летит, при заходе с огромной скоростью опускается", - пояснил Игнат.

Массированный удар по Киеву 26 января - что известно

Вчера, 26 января, российские войска выпустили по Украине 55 ракет. Взрывы, в частности, прогремели и в Киеве. 47 российских ракет удалось сбить силам ПВО, 20 - над столицей.

В Киевской области в результате атаки РФ повреждены пять жилых домов, семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей.

Киевские власти уточнили, что область сегодня подверглась "комбинированному удару" - ракетами и дронами. Иранские БПЛА враг применяет и для того, чтобы выявлять и истощать силы противовоздушной обороны.

"Укрэнерго" подтвердило попадание в энергообъекты в нескольких регионах, в том числе и в Киеве.

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