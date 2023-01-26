Как отметили в администрации, сегодня Киев подвергся комбинированному воздушному удару россиян.

В Киевской городской военной администрации заявили о новой тактике агрессора в осуществлении воздушных атак по Украине.

26 января Киев подвергся комбинированному воздушному удару со стороны России. Об этом говорится в сообщении КГВА.

"Ночью враг атаковал столицу барражирующими боеприпасами иранского производства типа Shahed... Целью "Шахидов" было не только поражение наземных целей. Согласно новой тактике агрессора, эти дроны являются первой волной комбинированного воздушного удара и должны выявлять и истощать украинские силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, вслед за БПЛА, второй волной враг совершил массированную атаку ракетами различных типов: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Запуск состоялся с самолетов Ту-95, Су-35, Миг-31К и кораблей из акватории Черного моря.

В КГВА отметили, что в пределах Киева было зафиксировано около 20 ракет. Все воздушные цели уничтожены.

"Перед тем в воздушном пространстве было зафиксировано около 15 вражеских БПЛА. Все эти воздушные цели были успешно уничтожены силами ПВО. Жертв и попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано", - заявили в администрации.

В то же время в КГВА напомнили, что в результате падения частей сбитой ракеты погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали.

"Враг не достиг своих целей. Чтобы так было и в дальнейшем - в очередной раз призываем киевлян не снимать и не выкладывать в социальные сети фото или видео вражеских БПЛА или ракет, расположение нашей ПВО, военных объектов или инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Массированная ракетная атака 26 января - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Было сбито 24 дрона-камикадзе, запущенные Россией. В частности, в воздушном пространстве Киева этой ночью сбили около 15 ударных БПЛА российских оккупантов.

А сегодня утром по всей стране была объявлена воздушная тревога из-за очередной массированной ракетной атаки со стороны России. Силы противовоздушной обороны сбили 47 российских крылатых ракет из 55, выпущенных по Украине.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сначала сообщил, что враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет все были сбиты противовоздушной обороной. Но позже стало известно, что ракет разного типа было 20.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах, прозвучавших в Днепровском районе Киева. Позже Кличко добавил, что в результате попадания части ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева один человек погиб, а двое - ранены.

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