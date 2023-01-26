В Киевской области повреждены десятки машин, отметил глава полиции региона.

В Киевской области в результате ночной вражеской атаки беспилотниками-камикадзе повреждены пять жилых домов и более 40 авто.

Как сообщил глава полиции региона Андрей Небытов, правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников. "Часть "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, в то же время мы фиксируем и повреждения гражданской инфраструктуры из-за попаданий", - отметил он.

"Так, в результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей", - отметил глава полиции региона.

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По словам Небытова, пострадавших нет. Сейчас сотрудники полиции, в частности, фиксируют результаты вражеских обстрелов.

Новый массированный удар по Украине - что надо знать

В ночь на четверг, 26 января, россияне запустили иранские дроны, наши воины ликвидировали 24 вражеских беспилотника. Утром противники начали массированно бить по нашему государству ракетами.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враги запустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет, и все они ликвидированы силами ПВО. В нескольких районах Киевской области нашли обломки ракет РФ.

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