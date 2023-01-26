В результате вражеских ударов пострадали 11 человек, повреждены 35 зданий.

В Украине вследствие сегодняшней воздушной атаки Российской Федерации погибли 11 мирных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Он отметил, что наибольшие повреждения частных домов и зданий получила Киевская область.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были поражения в 11 областях Украины. В результате атак возникло два пожара, повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек и погибли, к сожалению, тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00", - сказал Хорунжий.

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Обстрел Украины 26 января

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне били по Украине дронами и ракетами. В результате атаки в ряде областей применены экстренные отключения электроэнергии.

В направлении Киева российские захватчики выпустили более 15 крылатых ракет, все из которых сбила противовоздушная оборона.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что произошел взрыв в Днепровском районе столицы. Впоследствии он добавил, что в результате попадания обломков ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева погиб один человек еще двое были ранены.

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