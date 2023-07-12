Во время обысков в загородном доме Пригожина нашли хорошо оборудованный медицинский кабинет.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лечился от рака. Речь идет о раке абдоминальной области (прямой кишки, анального канала или заднего прохода), рассказали российскому изданию "Проект" два его "сотрудника".

Главарь головорезов лечился от рака длительное время и проходил серьезную терапию. По словам источников издания, сейчас "процесс образования опухоли якобы остановлен".

Из-за болезни Пригожин якобы ведет здоровый образ жизни и придерживается строгой диеты.

Видео дня

Один из многолетних "сотрудников" Пригожина утверждает, что в течение последнего времени видел только один раз, как тот позволил себе выпить стакан лимонада.

Также журналисты отмечают, что во время обысков в загородном доме Пригожина нашли хорошо оборудованный медицинский кабинет с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратом.

По данным "Проекта", Пригожин лечился в элитной клинике "Согаз", связанной с дочерью Путина Марией Воронцовой, и был одним из ее первых клиентов со статусом "супер VIP" под вымышленным ФИО "Дмитрий Гейлер". Во время обысков у главаря ЧВК нашли паспорт на эту фамилию.

Мятеж Пригожина - главное

В ночь на 24 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим войскам двинуться на Москву и "остановить" военное руководство РФ. В Ростовской области прошли первые боестолкновения частной армии с регулярными войсками РФ, в результате которых ВКС РФ понесли большие потери.

Путин назвал поступок Пригожина "изменой" и немедленно привлек к переговорам со своим "поваром" беларусского диктатора Александра Лукашенко. Уже под вечер Пригожин развернул колонны в направлении полевых лагерей.

Известно, что часть ЧВК "Вагнер" перебросили в Беларусь, где боевики якобы будут "учить" беларусскую армию воевать. Против самого главаря уже якобы закрыли дело, однако некоторых военных топ-чиновников РФ, которые, по мнению следствия, могли знать о намерениях Пригожина, до сих пор допрашивают.

Как писал Институт изучения войны, решение Путина не ликвидировать ЧВК "Вагнер" и не преследовать участников мятежа ставит российские власти в неудобное положение.

Вас также могут заинтересовать новости: