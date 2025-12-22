Отмечается, что главный претендент находится в Австралии.

В мире существует несколько кандидатов на звание самой большой скалы в мире. Некоторые из находятся в австралийской глубинке.

Издание iflscience пишет, что для многих Улуру, известный как Айерс-Рок, является бесспорным обладателем этого звания. Этот гигант из песчаника находится в пустыне в Центральной Австралии, возвышаясь на 348 метров над равниной и простираясь на 9,4 километра вокруг своего основания.

Он похож на гигантский красный кирпич, брошенный в оранжевую пустыню, и производит сильное впечатление, что делает его одной из знаковых достопримечательностей Австралии.

История Улуру начинается около 550 миллионов лет назад, когда весь регион был покрыт морем. Песок и грязь оседали на дне морском, в конечном итоге превращаясь в твердую породу. 400 миллионов лет назад море исчезло, оставив скалу, которая была подвержена воздействию ветра, дождя и перепадам температур, которые размыли более мягкую породу, придав ей сегодняшнюю форму.

Но если проехать более 1000 километров к северу от Перта в дикую глушь Западной Австралии, можно увидеть потенциального соперника - гору Огастус. Она возвышается примерно на 860 метров над окружающей равниной и занимает площадь 4795 гектаров, что более чем в два раза превышает размер Улуру.

Однако с геологической точки зрения гора Огастус представляет собой нечто иное – это крупнейшая в мире моноклина - массивная складка в земной коре, где слои горных пород с одной стороны изгибаются вверх, как ковер, прижатый к стене. Это не единый блок, а обширная структура, состоящая из множества сложенных слоев, образовавшихся в течение длительтного времени.

Именно в этом Улуру может иметь преимущество. Улуру, определяемый как монолит, представляет собой относительно однородную массу горной породы. Хотя он также состоит из слоев песчаника, эти слои принадлежат к одной непрерывной формации и могут считаться единой горной породой.

Это различие объясняет, почему любая старая гора не может претендовать на звание самой большой скалы в мире. Горы и многие другие скальные образования больше похожи на геологического монстра Франкенштейна - слои скал, почвы и вулканического материала, наслоенные, сдвинутые и сложенные вместе в течение миллионов лет, как лоскутное одеяло.

Кроме того, в США находится самый большой отдельно стоящий валун в мире. Он носит подходящее название Giant Rock (Гигантская скала) и находится в калифорнийской пустыне Мохаве, занимая площадь 538,8 квадратных метра и высотой в семь этажей. Это просто отдельно стоящая гигантская скала.

