Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой, наши войска там продолжают наращивать оборону.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой, наши войска там продолжают наращивать оборону.

Как сообщает официальный телеграм-канал Командования Объединенных Сил ВС Украины, об этом Наев сказал в комментарии относительно возможного решения ЧВК "Вагнер" пойти на Киев с территорией Белоруссии.

"По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонительные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск", - подкрелсил командующий.

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По его словам, пока не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника на этом направлении.

"Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", - сказал Наев.

Переворот в России - главное

После угрожающего "похода" колонн ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина на Москву и переговоров с представителями Кремля с привлечением беларусского диктатора Александра Лукашенко, "повар" Путина пока остается в Беларуси и связи с ним нет.

Однако российские СМИ со ссылкой на руководство страны и самого Пригожина заявили, что главарю "вагнеровцев" якобы пообещали "гарантии безопасности", которые содержат и смену военного руководства России - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Сегодня народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что не считает невозможным сценарий, при котором "вагнеровцев" могут бросить в роли "мяса" на мощную оборону ВСУ под Киевом.

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