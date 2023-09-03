В российской столице отменили более 20 рейсов, еще 19 задержаны – причина неизвестна.

В российской столице массово отменяют авиарейсы. Кроме того, проводится эвакуация Киевского возкала в Москве.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС. Отмечается, что Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва. Его обследуют.

В то же время в московских аэропортах массово отменяют и задерживают авиарейсы. Причина – неизвестна.

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"Около 23 авиарейсов отменены и 19 задержаны в Москве в ночь на 3 сентября, следует из данных сервиса "Яндекс". По данным на 0:26 в аэропорту Внуково отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов. В Домодедово задержаны 8, еще 17 отменены", – говорится в сообщении.

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На 1 сентября российских школьников заставили слушать гимн, стоя на коленях. Произошло это в Красноярской школе №45. Примечательно, что ни учителя, ни родители ничего странного в этом не увидели.

Кроме того, россияне начали массово страховаться от "бавовны". Так, начиная с июля 2023 года граждане РФ настаивают на включении в страховые полисы рисков "диверсий". Доплата за страховку от атак дронов составляет от 500 российских рублей до 5 тысяч рублей.

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