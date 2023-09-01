По данным СМИ, это была операция Главного управления разведки.

Под Москвой пылает цех по производству электроники для ракет. Это произошло в результате успешной атаки украинского беспилотника.

Как сообщает УП со ссылкой на собеседника из Минобороны, пожар вспыхнул в Люберцах, хотя мэр Москвы Сергей Собянин и отчитался о том, что БПЛА было сбито, а разрушений нет.

По словам собеседника, дрон добрался до места назначения и сейчас продолжается пожар в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод".

"Операция ГУР, все успешно, дальше будет", - отметил источник.

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в комментарии изданию отметил, что российская пропаганда выдала "на гора" очередную ложь о сбитом дроне и подтвердил, что в Люберцах в пятницу действительно "расцвела бавовна" на российском заводе.

Что предшествовало

Утром 1 сентября Москву атаковал неизвестный беспилотник. Силы ПВО якобы сбили неизвестный беспилотник на подлете в Москву - рядом с Люберцами. В сети появилось видео уничтожения "птички".

Хотя власти официально заявили о его сбитии, очевидцы сообщают о столбе густого дыма. В юго-западном округе Москвы что-то горит. В небо поднялся столб густого дыма. Деталей нет.

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