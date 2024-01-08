В авиакомпании говорят, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing 777-300ER.

Около 400 пассажиров рейса Пхукет-Москва продолжают оставаться в Таиланде из-за поломки самолета российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует соответствующее видео.

В "Аэрофлоте" заявляют, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности самолета Boeing 777-300ER. Авиакомпания обещает в скором времени привезти необходимые запчасти на Пхукет.

Как известно, предыдущая поломка самолета "Аэрофлота" произошла 28 декабря в Дубае - компания 14 часов меняла колесо. С начала декабря 2023 года произошло еще шесть инцидентов с самолетами крупнейшего авиаперевозчика РФ.

Так, 1 декабря Airbus A321 компании приземлился в аэропорту "Пулково" из-за проблемы системы кондиционирования воздуха. В этот же день Boeing 737 совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за падения давления стойки шасси.

2 декабря Airbus A321 авиаперевозчика аварийно сел в аэропорту "Шереметьево" после отказа левого двигателя. А 6 декабря на борту Boeing-777 в результате замыкания произошло задымление.

12 декабря Boeing перевозчика, летевшего из Красноярска в Пхукет, дважды не смог вылететь из аэропорта из-за неисправности. Позже, 18 декабря, пассажирский Boeing 737, вылетевший из Москвы в Ереван, совершил экстренную посадку в "Шереметьево". Пилот решил вернуться в точку вылета из-за отказа передней стойки шасси.

Российский авиатранспорт - последние новости

В России в разы увеличилось количество поломок самолетов. В частности, только за минувшую осень в РФ сломалось столько же самолетов, сколько раньше ломалось за год, — 52 единицы.

Также УНИАН сообщал, что российская гражданская авиация за год утроила количество "инцидентов".

Вас также могут заинтересовать новости: