Пока все ограничивалось аварийными посадками или просто отложенными рейсами, катастроф пока не было.

За последний год количество инцидентов с поломкой российских самолетов утроилось, что является результатом действия западных санкций против российской авиационной отрасли. Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев произошло "огромное количество" случаев, когда российские пассажирские самолеты, обслуживающие внутренние рейсы, были вынуждены совершать аварийную посадку из-за технических проблем.

По данным, которые удалось собрать Newsweek, лишь в период с сентября по 8 декабря текущего года в России произошло в общей сложности 60 авиационных инцидентов, включавших аварийные посадки, возгорание двигателей и другие существенные неисправности, из-за которых срывалось выполнение рейсов. И это лишь те, о которых стало известно публично.

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А по данным издания "Новая газета Европа", с января по август текущего года в России зафиксировано более 120 таких инцидентов. Так что всего в течение года их произошло более 180. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано 60 инцидентов – примерно столько же, сколько и в предыдущие годы.

В течение этого года каждый третий такой инцидент был связан с неисправностью двигателя, каждый четвертый – с неисправностью шасси. Также российские самолеты имели много проблем с тормозами, заслонками, системами кондиционирования воздуха и окнами.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал российским СМИ, что рост количества инцидентов в коммерческой авиации вызван нехваткой запчастей и технического обслуживания из-за санкций.

"Во-первых, для многих самолетов стало намного сложнее получить запчасти и ремонтные материалы. А во-вторых, что хуже всего, возможно, на самолеты уже начали устанавливать несертифицированные производителями запчасти", - говорит Янков и отмечает, что пока аварий с погибшими не было.

Инциденты с российской гражданской авиацией

Как писал УНИАН, на днях из-за пожара в двигателях самолет российской авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске. Все 176 пассажиров покинули самолет самостоятельно, обошлось без пострадавших.

А неделей раньше аварийную посадку совершил самолет "Аэрофлота" Boeing-777. Борт летел из Москвы и аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за проблем с шасси. На борту было 14 членов экипажа и 408 пассажиров.

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