С 1 по 12 декабря зафиксировано четырнадцать поломок – борты выходили из строя практически ежедневно.

В России после введения санкций в три раза увеличилось количество "инцидентов" с гражданской авиацией. У самолетов выходят из строя двигатели и шасси.

Как отмечает Newsweek, с начала 2023 года зафиксировано свыше 180 случаев неисправностей во время полета, а в 2022 году их было втрое меньше – 60.

По данным издания The Moscow Times, лишь за прошлую осень в РФ сломалось столько же самолетов, сколько ранее ломалось за год, — 52 единицы. С 1 по 12 декабря зафиксировано четырнадцать поломок – борты выходили из строя практически ежедневно.

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Россия пытается обойти санкции и ищет способы замены запасных частей и оборудования для своих самолетов западного производства, чтобы удержать отрасль на плаву. Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволяет компаниям производить ремонт собственными силами, а также пустить на запчасти определенное количество бортов для обслуживания других самолетов.

Также отмечается, что в ноябре лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") стал первой российской авиакомпанией, у которой приостановили сертификат разработчика. Она внесла модификации в самолеты Boeing 737. В частности, компания установила заплатку на фюзеляж, пробитый птицей, продлив срок его эксплуатации, заменила оригинальные детали для антенны предупреждения столкновения самолетов в воздухе и допускала к ремонту персонал без обучения и квалификации.

Инциденты с самолетами в России: последние новости

Напомним, из-за пожара в двигателях российский самолет S7 экстренно сел в Новосибирске. Полет рейса Новосибирск – Москва начался в 06:21 по местному времени. Почти сразу после взлета возникли проблемы с двигателями из-за вероятного снижения давления.

Согласно сообщениям росСМИ, уже в 07:04 самолет приземлился в аэропорту Толмачево. Все 176 пассажиров покинули самолет самостоятельно.

Как выяснилось, произошло возгорание тормозов или двигателя.

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