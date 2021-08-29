Жителей города Копейск оригинально "поздравили" с днем города.

В российском городе во время праздничного салюта некоторые фейерверки взорвались, не взлетев, окатив зрителей искрами.

Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в Копейске, Челябинской области РФ, ночью 28 августа. Салют приурочили ко дню города и Дню шахтера.

На видео с места событий видно, как во время запуска фейерверков происходит взрыв, который буквально с головой накрывает собравшихся маленькими огоньками:

Читайте такжеВ Лос-Анджелесе взорвался грузовик с двумя тоннами пиротехники (видео)"Один огонек залетел прям в батут и рассыпался на мелкие искры, а у нас там дети были в этот момент. Поседела за эти секунды", - говорит очевидица случившегося.

Впрочем, местные власти утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал - за медицинской помощью зрители не обращались.

Администрация города отказалась как-либо комментировать журналистам произошедшее.

Напомним, ранее в этом месяце россиянку облили кипятком в первый рабочий день на агрохолдинге в Челябинской области.

Автор: Станислав Кожемякин