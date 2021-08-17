"Страх все больше меня одолевал и я начала отчаиваться, что кто-то придёт. И я оказалась права", - жалуется женщина.

В России женщину облили кипятком в первый рабочий день на агрохолдинге в Челябинской области.

Об этом сообщает местный "31 канал".

Россиянка хотела устроиться администратором на свинокомплекс "Родниковский", но ей предложили сперва пройти через душевую — шлюз, в котором работника со всех сторон окатывает вода с моющим средством.

Читайте также"Умер на месте": в России жена обварила мужа – СМИ"Захожу в душевой шлюз, двери блокируются и на меня начинает брызгать горячая вода. В ужасе я начинаю пытаться открыть двери, кричать и звать на помощь, но мне никто не открывал, никого не было . Не знаю, сколько я там простояла, минуту, две? Всё это время я кричала, звала на помощь, стучала по двери. Страх все больше меня одолевал и я начала отчаиваться, что кто-то придёт. И я оказалась права. Никто не пришёл. В итоге мне удалось открыть дверь, или она сама разблокировалась", - жалуется пострадавшая.

Когда она пожаловалась начальству, то вместо извинений ее обвинили во лжи.

"Он сказал ,что я обманываю и вода не может быть горячей, так как она холодная. Я сказала, что не буду здесь работать. Он сказал, что это работа, значит, не для меня и ушел", - говорит женщина.

По ее словам, ей пришлось обратиться к врачу — после случившегося у нее ухудшилось самочувствие и повысилась температура тела.

Напомним, в прошлом месяце в подмосковном городе Пушкино люди подрались из-за очереди на прививку против COVID-19 - одной из женщин при этом сломали челюсть.

Автор: Станислав Кожемякин