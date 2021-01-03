В Днепре спасли 10-летнюю девочку, в руках которой взорвалась пиротехника. Ребенок выхватил фейерверк, который поджег ее старший брат, ей разорвало пальцы.
Читайте такжеПетарда попала в голову 10-летнему мальчикуОб этом говорится в сюжете ТСН.
"Девочку срочно доставили в областную детскую больницу. Всю ночь ее оперировали. Хирургам удалось пришить большой палец, державшийся лишь на коже, а также восстановить сухожилия и сосуды. Поэтому есть надежда, что у школьницы будет полноценная рука", - говорится в сюжете.
Сейчас девочка получает специальную кислородную терапию, чтобы восстановилось кровообращение поврежденной кисти.
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