По мнению бывшего полковника ФСБ, момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил РФ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что война между Турцией и РФ неизбежна.

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" у себя в Telegram написал, что боевые действия между странами будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море.

"Рано или поздно Российской Федерации придется вступить в прямое военное столкновение с Турцией по инициативе последней. Боевые действия будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море. Не исключено прямое участие крупных контингентов турецких войск (под видом "добровольцев" или даже без такового прикрытия) в операциях против нашей армии в Украине. Турки начнут переходить к прямой открытой конфронтации с РФ после того, как "выжмут досуха" из кремлевских изумительных людей все уступки, какие только можно получить мирным путем. После чего начнут давить военной силой", - пишет Гиркин.

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По мнению полковника ФСБ, момент вступления в войну турки выберут с учетом максимального ослабления военных сил РФ.

"Первым этапом станет закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для нашего флота и снабженческих судов, доставляющих подкрепления в Сирию (данную акцию Эрдоган может принять к осуществлению уже в текущем году). Далее последует серия вооруженных провокаций в Сирии со стороны т.н. "вооруженной оппозиции" против наших войск с целью расширения зоны контроля про-турецких властей. Дождавшись исчерпания запасов боеприпасов и предметов снабжения, турецкие войска попытаются нанести нашему экспедиционному корпусу и сирийским войскам на севере Сирии полное поражение. Естественно, в эскалации конфликта будут обвинены исключительно РФ и официальный Дамаск", - добавил Гиркин.

Эрдоган вернул "азовцев" и согласился на Швецию в НАТО - реакция РФ

Как мы писали ранее, в РФ негативно отреагировали на политические решения лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана по поводу возвращения "азовцев" в Украину и согласия принять Швецию в НАТО.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что возвращением "азовцев" в Украину Турция нарушила договоренность с РФ. Также он уточнил, что Кремль "никто не поставил в известность" по этому поводу. Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Анкара пошла по "деструктивному курсу" отношений с РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что для России теперь Турция стала недружественной страной, хотя раньше была просто нейтральной.

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