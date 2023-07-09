Глава МИД РФ намекнул Анкаре на "негативные последствия" в связи с этим шагом.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом возвращение пятерых командиров "Азова" на территорию Украины.

Чиновник предъявил Анкаре, что она идет по "деструктивному курсу". Об этом Лавров заявил во время телефонных переговоров с Фиданом 9 июля, говорится на сайте российского дипведомства.

"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - указывает МИД РФ.

В Украину вернулись командиры "Азова" - теория "мести" от Арестовича

Напомним, вечером 8 июля украинцы в центре Львова встречали пятерых командиров "Азова", которые руководили обороной "Азовстали" в Мариуполе.

В рамках обмена с РФ они находились более полугода на территории Турции (обмен состоялся 21 сентября 2022 года, тогда лидер Турции Эрдоган взял украинских защитников под личную протекцию, пообещав Кремлю, что они не вернутся в Украину до конца войны).

По словам бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, обратное решение в отношении "азовцев" со стороны Эрдогана (передача героев Украине) - пощечина Путину в отместку за то, что он портит репутацию Турции регулярным нарушением зернового соглашения (в рамках этой договоренности Анкара также выступает гарантом).

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