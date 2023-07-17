Бывший боевик "ДНР" указал на фактор боновых ворот.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Крымский мост разрушен вследствие легкомыслия властей РФ.

Вместо того чтобы заниматься обеспечением его безопасности, Россия лишь имитировала бурную деятельность по принятию мер, заявил Гиркин в своем Telegram.

Он прокомментировал замечание одного из своих подписчиков из "числа военных моряков", который заявил, что службы безопасности РФ тратили тысячи часов на проверки машин, которые заезжали на Крымский мост, но в итоге за полтора года не обеспечили надежные заграждения или боновые ворота для моста.

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"А ничего удивительного! Когда задача стоит не "обезопасить мост", а "изобразить бурную деятельность по обеспечению безопасности моста" - так всегда и бывает. И в данном, и в великом множестве подобных случаев", - указал Гиркин.

Боновые ворота - специальные заграждения, которые устанавливают для защиты важных объектов, в частности, мостов, стоянок флота и плотин. Обычно их используют в качестве защиты от плавающих мин и кораблей.

Крымский мост разрушен - реакция СБУ

Напомним, на рассвете 17 июля стало известно, что стратегически важный объект на временно оккупированном полуострове Крым - Крымский мост (Керченский мост) разрушен. Рассматриваются разные версии: по одной из них, мост мог разрушиться из-за нарушения строительных норм со стороны РФ. Также предполагается, что мост могли взорвать. По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, Крымский мост мог атаковать российский "Шахед".

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют детали разрушения Крымского моста после победы над оккупантами. Представитель ведомства Артем Дехтяренко указал, что разведка наблюдает за реакцией России, которая потеряла свой очередной символ путинского режима.

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