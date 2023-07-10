Российский чиновник возмутился заявлениями Анкары о возможности принять Украину в НАТО.

В России обозлились на решение Анкары передать Киеву командиров "Азова", которые находились на турецкой территории и согласно договоренностям должны были сидеть в Турции до конца войны.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил для ТАСС, что для России теперь Турция стала недружественной страной, хотя раньше была просто нейтральной. Российский чиновник напомнил, что на территории РФ полк "Азов" признан террористической организацией.

Бондарев возмутился заявлениями Анкары о возможности принять Украину в НАТО. По его мнению, основаниями для такого "недружественного шага" стали давление со стороны Альянса, а также фактическое прекращение зернового соглашения.

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Турция идет на конфликт с Россией

9 июля глава МИД РФ Сергей Лавров выразил свое недовольство турецкому коллеге Хакану Фидану в связи с возвращением командиров "Азова" в Украину.

Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки, а Россия отказалась это делать. Также он ожидает визита Владимира Путина в Турцию в августе. В Кремле допустили возможность диалога, но особой конкретики относительно визита Путина в Турцию не озвучили.

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