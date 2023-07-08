Гиркин опасается, как бы Путина не выдали Международному уголовному суду.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что на месте российского диктатора Владимира Путина воздержался бы от поездки в Турцию на встречу с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как он отметил в своем Telegram-канале, Путина могут не предупредить о передаче Международному уголовному суду, который несколько месяцев назад выдал ордер на арест президента РФ.

"На месте Владимира Владимировича я бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут оповестить о предстоящем этапировании в Гаагу", – написал Гиркин.

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Его, как и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Тогда генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что этот ордерз означает, что Путин должен быть арестован за пределами России в тех странах, которые ратифицировали Римский статут, после чего диктатора должны передать суду.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом.

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