Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях, заявил член украинской делегации.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, сегодня ПАСЕ приняла чрезвычайно важную резолюцию, которая касается принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. "Самое главное из резолюции: впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня. В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность", - подчеркнул Гончаренко.

Также он отметил, что Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

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"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский статут. (Устав по которому выдан арест Путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях. Путин - разыскиваемый военный преступник. Теперь это подтвердила и ПАСЕ", - подчеркнул Гончаренко.

Трибунал над Россией – что известно

19 января Европаламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности Путина, за преступления и агрессию против украинцев. За документ тогда узнали голоса 427 евродепутатов, против выступили – 19, воздержались – 33.

В резолюции говорится также о привлечении к ответственности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.

26 января ПАСЕ поддержала резолюцию о создании спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала было предложено Гаагу.

В Гааге (Нидерланды) расположены известные международные правовые фонды: Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ должен приступить к работе в Гааге летом.

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