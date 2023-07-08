Также Эрдоган планирует на встрече с Путиным продавить вопроса масштабного обмена пленными и освобождения гражданских заложников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки, что Россия ранее отказалась делать. Также он ожидает визита Владимира Путина в Турцию в августе. Об этом турецкий лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, ведется активная работа по дальнейшему продлению зерновой сделки после истечения срока ее действия 17 июля. Именно эта тема станет одним из пунктов повестки на встрече с Путиным, которого ждут в Турции в следующем месяце.

"Мы надеемся, что она будет продлеваться каждые три месяца, а не каждые два месяца. Мы приложим усилия в этом плане и постараемся увеличить ее продолжительность до двух лет", — заявил Эрдоган.

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Также турецкий президент обещает обсудить с Путиным вопрос обмена пленными.

"Надеюсь, мы скоро получим от этого результат", — сказал Эрдоган.

В свою очередь Зеленский дал понять, что обсуждение перешло к деталям возвращения всех групп удерживаемых Россией лиц, включая детей и других гражданских заложников.

Зерновая сделка – последние новости

17 июля истекает срок действия зерновой сделки. Россия уже заявила, что не намерена ее продлевать и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и начали покупать ее товары. Если сделку не продлят, де-юре перестанут действовать данные Москвой обещания не мешать зерновому экспорту из Украины.

К началу июля зерновая сделка практически перестала работать, поскольку Россия откровенно саботирует работу совместных механизмов ее реализации. Зерновозы не могут прибыть в украинские порты и забрать зерно, поскольку не проходят оговоренный сделкой досмотр в Турции.

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