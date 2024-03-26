На видео представители ИГИЛа осуждают россиян за дружбу с талибами.

За месяц до теракта в Подмосковье ИГИЛ опубликовал видео, в котором боевики угрожают России. Видеоролик обнародовал телеграм-канал, который связан с "Исламским государством", 18 февраля. Переведенным отрывком из видео с арабского языка поделился востоковед Руслан Сулейманов с Министерством обороны РФ, на нем представители ИГИЛ осуждают Россию.

По информации российского Telegram-канала "Можем объяснить", в этом отрывке закадровый голос осуждает россиян за дружбу с талибами.

"Среди тех, кто стремился завязать с ними [талибами] узы дружбы, были и российские преступники, сеющие хаос на земле. Они вторгались в дома мусульман и доходили до крайностей, сражаясь и вытесняя их в разных частях земли", - отметили представители ИГИЛ.

После этого на видео показывают обращение боевика "Исламского государства", который подорвался возле российского посольства в Кабуле в 2022 году. В результате этого события тогда погибли по меньшей мере восемь человек.

Затем на видео прозвучала песня на русском языке: "Скоро, очень скоро, кровь прольется морем".

Кроме того, в пособничестве Талибану обвиняют США, Индию и Китай. По словам Сулейманова, все эти страны являются мишенью для ИГИЛа.

"Это не более чем пропагандистский ролик. Каких-то прямых угроз, заявлений о том, что ИГИЛ готовит нападение на Россию - такого не было", - сказал эксперт.

Сулейманов добавил, что по всем признакам ответственность за теракт несет ИГИЛ, а именно его афганский филиал "Вилаят Хорасан".

"Вся информационная продукция от их имени ведется в едином стиле. К тому же, на других связанных с ИГИЛ ресурсах не было опровержений", - объяснил он.

Теракт в России: последние новости

Как писал УНИАН, после теракта Путин выступил с новыми обвинениями. Он пытается связать это событие с Украиной, несмотря на то, что Москва не имеет никаких доказательств ее причастности.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - сказал российский диктатор.

В то же время заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заверил, что теракты - это традиционный для России способ "закручивать гайки своим баранам". По его словам, чтобы устроить на своей территории теракт, россиянам ИГИЛ не нужен, ведь они и сами прекрасно с этим справляются.

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