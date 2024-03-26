В разведке также сообщили, что РФ уже ощущает последствия от ударов по НПЗ.

Обвинения Путина в сторону Украины о причастности Киева к теракту в Москве - это в первую очередь работа на внутреннюю аудиторию, заявил в эфире телемарафона представитель пресс-службы ГУР МО Евгений Ерин.

"В последнее время главным виновником во всем являются страны Запада и Украина. Обвинение нас, создание образа противника, оно продолжается. По тем лекалам, которые были разработаны еще в Советском союзе. Это продолжает развиваться, но в первую очередь это работает на внутреннюю аудиторию", - сказал спикер.

Ерин также прокомментировал удары Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, это наносит РФ не только экономические, но и репутационные потери. А восстановление части НПЗ для врага - крайне затруднено.

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"Все зависит от каждого объекта в отдельности. На некоторых из них для восстановления нужны высокие технологии, которые в РФ в настоящее время отсутствуют или имеют ограниченный доступ. В любом случае, это имеет свой эффект. Это влияет на внутренний рынок. Не настолько критично, как бы нам хотелось, но мы продолжаем работать на этом направлении. Для них (Кремля, - УНИАН) это неприятные удары, они в это время вспоминают о границах и о том, что это территория РФ", - пояснил Ерин.

Кроме того, спикер ГУР рассказал о последствиях последнего удара Сил обороны Украины по расположению Черноморского флота РФ в Крыму. В частности - о состоянии одного из кораблей "Ямал".

"По "Ямалу" можно сказать, что он получил очень значительные поражения. Он имел крен на борт и в результате поражения он еще как минимум долго не будет в строю. Учитывая, насколько активно враг использовал корабли Черноморского флота для осуществления мероприятий в акватории моря и насколько мы сегодня их не видим - эффективность значительно снизилась. Хотя там и остается еще довольно большой корабельный состав, но его эффективность, благодаря действиям Сил обороны, они значительно уменьшились", - отметил Ерин.

Новые удары по Черноморскому флоту РФ: что известно

Накануне стало известно об успешной атаке Сил обороны на военные объекты во временно оккупированном Крыму. Одной из целей стало местоположение трех кораблей Черноморского флота РФ. В частности, речь идет о двух больших десантных кораблях - "Ямал" и "Азов" и разведывательном корабле "Иван Хурс"

Как сообщал УНИАН, в военно-морских силах также рассказали и об атаке на корабль "Константин Ольшанский". По нему был нанесен удар украинской ракетой "Нептун". Повреждения судна уточняются.

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