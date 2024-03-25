Он сомневается, что после расстрела в Москве российские добровольцы массово пойдут в армию.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отмечает, что теракты - это традиционный для России способ "закручивать гайки своим баранам".

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что для того, чтобы "устроить теракты на своей территории, россиянам и ИГИЛ не нужен - они сами прекрасно справляются".

"Теракты - традиционный для РФ способ закручивать гайки своим баранам. Думаю, их руководство рассматривает это просто как один из инструментов "работы" с населением", - отметил Жорин.

Он также высказал мнение, что не стоит бояться, что это как-то существенно повлияет на ход событий. "Сомневаюсь, что после расстрела в Москве российские добровольцы массово будут идти в армию. Да им и не нужно добровольно, рашка наберет достаточное количество солдат в любом случае", - написал заместитель командира.

Теракт в России

Как сообщал УНИАН, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. По данным российских средств массовой информации, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта рок-группы "Пикник".

Российские власти начали искать виновных в теракте в Киеве. Украинские власти опровергли эти заявления России. Похожего мнения и президент Франции Эммануэль Макрон: он заявил, что подобные обвинения в сторону Украины являются циничными и контрпродуктивными.

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