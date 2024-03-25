Он снова обвиняет в причастности Украину.

Путин пытается связать теракт в подмосковном Crocus City Hall с Украиной. При этом он признает, что у Москвы нет никаких доказательств ее причастности.

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил он на совещании.

По его словам, нужно разобраться, почему радикальные исламисты решили совершить теракт в России, которая "выступает за справедливое решение ближневосточного конфликта", а также почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан".

"Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима... Почему террористы пытались уйти именно в Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть спонсорами терроризма. Но вопросов очень много", - сказал он.

Также Путин в который раз заявил, что украинское контрнаступление было безуспешным, Киев "выполняет команды из Вашингтона", а в самой Украине начали создавать "что-то вроде Гитлерюгенда".

Теракт в Москве: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта в подмосковном Crocus City Hall группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям концертного зала, после этого они подожгли здание и сбежали.

По последним данным, погибли 139 человек, не менее 182 получили ранения и травмы. Российская пропанада сразу начала намекать, что Украина могла быть причастна к атаке. В Соединенных Штатах Америки опровергли это, заявив, что за атакой стоит ИГИЛ.

На следующий день Путин обратился к нации, сказав, что террористов задержали на пути к границе с Украиной, где им якобы готовили "окно". Самих задержанных арестовали, в сети публиковали видео с пытками.

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