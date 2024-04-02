Россиянка предложила несогласным с ней согражданам уехать из страны.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является главным редактором трех росСМИ (гостелеканала RT, агентств "Россия сегодня" и Sputnik) выступила в поддержку пыток, в частности, отрезания ушей, подозреваемым в совершении теракта 22 марта в Crocus City Hall. Соответствующее видеообращение пропагандистки обнародовала NEXTA.

По словам Симоньян, она очень надеемся, что силовику, который "не сдержался" и отрезал ухо одному из задержанных, ничего за это не будет.

"И теперь набрасывайтесь на меня всей своей "либеротной сворой" и говорите все, что хотите. Мне совершенно все равно. Потому что, поверьте мне, подавляющему большинству наших с вами согражданам есть о чем горевать в этой ситуации. Есть о чем думать, о чем сокрушаться…, кроме этого отрезанного куска уха. Понимаете, здесь вам не Норвегия", - заявила Симоньян.

Вероятно, она считает, что те, кто недоволен таким подходом к расследованию уголовного дела, хочет переехать в европейские страны, в частности, в Норвегию.

"А хочется вам Норвегию - езжайте в Норвегию", - заявила пропагандистка.

При этом она напомнила, что в Норвегии террорист Андерс Брейвик в 2011 году совершил теракты, в результате которых погибли десятки людей. За совершенное преступление он получил 21 год тюрьмы – согласно норвежскому законодательству, это высшая мера наказания.

Симоньян критикует условия содержания террориста, который в изоляции имеет некоторые возможности, например, доступ "к фитнесу и компьютерным играм".

"Так надо? Так не будет!", - заявила пропагандистка.

Теракт в "Крокусе" - детали

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел теракт - несколько человек, одетые в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате, погибли более 100 человек, очень много пострадавших. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом Кремль обвинил в нападении Украину.

По подозрению в теракте задержан ряд людей, в том числе четверо предполагаемых исполнителей: Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрам Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов – все они граждане Таджикистана.

По данным росСМИ, силовики пытали задержанных и снимали это на видео, которое затем опубликовал близкий к расформированной ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone и распространили госСМИ РФ. В частности, Саидакрами отрезали и засунули в рот ухо, против Фаридуни применяли пытку "Звонок Путину", пропуская ток в область паха, у Файзова выбит глаз, Мирзоева привезли с кровоподтеками и гематомами на лице, на шее у него висел пакет и пр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать пытки фигурантов дела. По мнению юристов, применение пыток нивелируют ценность показаний, так как злоумышленники могли их исказить из-за причиненной им боли.

Ряд депутатов и чиновников РФ выступили за возвращение смертной казни, но вскоре Кремль засомневался в этой необходимости.

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