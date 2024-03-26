Путин заявляет, что виноваты исламисты, но в то же время продолжает настаивать на роли Украины.

Хотя Владимир Путин продолжает утверждать, что Украина могла быть причастна к теракту в Москве, в результате которого погибли 139 человек, ближайшее окружения российского лидера с ним не согласно, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, по словам четырех источников, близких к Кремлю, чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить теракт. По словам источников, почти никто из тех, кого они знают в политической и деловой элите России, не верит, что за нападением стояла Украина.

"Путин присутствовал на обсуждениях, где чиновники согласились, что нет никакой связи теракта с Киевом, но он был полон решимости использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян в поддержку войны в Украине", - пишет Bloomberg.

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ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, и Путин признал, что нападение осуществили исламистские боевики, но в телевизионных комментариях сказал чиновникам, что "нас интересует, кто это заказал".

США "пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по данным их разведки, в московском теракте якобы нет киевских следов", - заявил Путин на встрече с руководителями спецслужб.

Как отмечает один из экспертов, хотя российские спецслужбы знают, что за терактом стоит ИГИЛ, но после высказываний Путина у них нет другого выбора, кроме как следовать приказам и доказывать причастность Украины или Запада.

"Главные союзники Путина с энтузиазмом подхватывают его тему. Это вызывает предположения, что он может использовать общественный гнев по поводу трагедии, чтобы активизировать войну против Украины, в том числе, возможно, отдав приказ о новой мобилизации резервистов в армию", - пишет издание.

Что Путин и его приспешники говорят о теракте в Крокусе

23 марта Путин заявил, что четверо террористов были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено "окно" для перехода границы. 25 марта диктатор отметил, что нужно ответить на вопрос, "почему террористы после совершения преступления пытались пойти именно на Украину, кто их там ждал".

Директор ФСБ России Александр Бортников выдал свою версию того, кто причастен к теракту, заявив, что "спецслужбы Украины способствовали теракту, готовили его радикальные исламисты".

Секретарь Совбеза безопасности РФ Николай Патрушев на прямой вопрос журналистов касательного того, кто стоит за трагедией в "Крокусе", прямо заявил, что за этим стоит Украина.

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