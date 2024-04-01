Пропагандисты утверждают, что для Путина "важна жизнь каждого".

В Российской Федерации могут не вернуться к практике применения смертной казни. Местные элиты переживают за свои жизни.

Как сообщает "Можем объяснить", после теракта в "Крокусе" в Госдуме заговорили о возвращении смертной казни. В частности, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов предложил вывести вопрос на референдум.

Однако 31 марта в эфире федерального канала пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что делать это нельзя и "объяснил", почему. Якобы такая мера поставит под сомнение первую статью Конституции РФ о "правовом государстве", а для диктатора Владимира Путина "важна жизнь каждого из сограждан".

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Кроме того, российский сенатор Андрей Клишас заявил, что снять мораторий на казнь невозможно из-за норм Конституции РФ.

"Пропаганда разошлась с Z-патриотами, требующими введения высшей меры. Но дело не в Конституции…", – пишет ресурс.

Эксперты по конституционному праву считают, что слова Клишаса – ложь. Граждан РФ казнили и при действующей Конституции, а соответствующую практику можно вернуть просто по воле Путина. При этом, казнить можно будет за преступления по 17 статьям УК РФ.

"Путин знает, что большинство россиян поддерживает идею возвращения смертной казни. У него есть социсследования, которые показывают, как его рейтинг вырастет в этом случае", – говорит бывший член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин. По его данным, эту меру поддерживает 56% россиян.

Каляпин отмечает, что на предмет введения смертной казни общался с Путиным еще в 2014 году. Но тогда российский президент заявил, что делать это не собирается, потому что "это вредно и не решает ни одной проблемы".

РосСМИ, ссылаясь на источник близкий к Кремлю, писали, что страх Кремля перед смертной казнью связан с возможностью внутренних репрессий.

"Сегодня мы хотим казнить террористов, завтра педофилов, послезавтра взяточников. Практика опасная", – подчеркнул собеседник "Верстки" в Совете Федерации.

Ситуацию прокомментировал также политтехнолог Станислав Белковский.

"Если Кремль действительно отменит мораторий на смертную казнь, это будет выстрел уже не в ногу, а в печень самому себе. Это черный лебедь фатальных последствий", – считает он.

Возвращение смертной казни в России

Напомним, в РФ партия "Справедливая Россия" предложила провести референдум о возвращении смертной казни. Лидер политсилы Сергей Миронов заявил, что референдум следует провести 8 сентября.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что можно обойтись без референдумов – достаточно решения Конституционного суда РФ.

Поддержал смертную казнь и глава КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого, имеет место слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт, который был 22 марта в подмосковном Crocus City Hall, призвал убивать всех "причастных".

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