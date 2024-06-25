Он считает, что РФ обречена пережить гражданскую войну.

Последние события в Дагестане являются "тизером" будущего всей Российской Федерации. Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Территории, где такое количество враждующих мировоззрений и идеология терроризма вместе с терпильством, рано или поздно обречена пережить гражданскую войну и развалиться нах**. Мы в рамках своих возможностей должны этому способствовать - чтобы ускорить эти процессы", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время военнослужащий добавил, что не верит в массовую борьбу россиян за свою свободу. "Думаю, что со временем они такие ценности уже вообще не понимают", - добавил Жорин.

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Теракт в Дагестане

Как сообщал УНИАН, 23 июня вооруженные мужчины совершили нападения на православные церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Также сообщалось о нападении на пост ДПС.

В результате столкновений погибли 15 полицейских и четверо гражданских, среди которых протоиерей. Пятерых нападавших убили, по данным СМИ, трое из них - сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Несмотря на это, депутат российской Госдумы Абдулхаким Гаджиев обвинил Украину и НАТО в причастности к этим терактам.

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